Сотни людей протестовали в Лондоне

Сотни людей собрались на акцию протеста в британской столице против повышения арендной платы. Около 500 человек прошли маршем по центру Лондона в субботу, протестуя против «роста арендной платы» и против «эксплуатации арендаторов».
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