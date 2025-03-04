Доцент Иванова-Швец: неофициальная работа грозит потерей пенсии по возрасту

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова в комментарии "Прайму" Людмила Иванова-Швец предупредила россиян, что при работе без официального трудоустройства можно остаться без пенсии по достижении установленного возраста.
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