Доцент Иванова-Швец: неофициальная работа грозит потерей пенсии по возрасту

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова в комментарии "Прайму" Людмила Иванова-Швец предупредила россиян, что при работе без официального трудоустройства можно остаться без пенсии по достижении установленного возраста.