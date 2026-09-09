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Царьград

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Это убивает землю: почему нельзя перекапывать огород каждую осень

Это убивает землю: почему нельзя перекапывать огород каждую осень

Эксперты рассказали, почему ежегодная перекопка огорода осенью убивает землю.Каждую осень дачники выходят на участки с лопатами, уверенные, что перекопка — обязательный ритуал.

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