ISW: Россия укрепляет свои позиции в ЛДНР и Запорожской области мобилизованными и военными из Херсонской области

Американский аналитический центр “Институт изучения войны” (ISW) оценил действия РФ в зоне СВО и сделал вывод, что ВС России начали укреплять свои позиции в Запорожской области, а также в ЛНР и ДНР, передает газета “Московский комсомолец” данные американского ISW.
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