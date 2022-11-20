ISW: Россия укрепляет свои позиции в ЛДНР и Запорожской области мобилизованными и военными из Херсонской области

Американский аналитический центр “Институт изучения войны” (ISW) оценил действия РФ в зоне СВО и сделал вывод, что ВС России начали укреплять свои позиции в Запорожской области, а также в ЛНР и ДНР, передает газета “Московский комсомолец” данные американского ISW.