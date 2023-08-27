Финны арестовали замкомандира ДШРГ «Русич» и готовятся выдать его Киеву

Вик Норд Заслуга,заслугами,а мозг человеку дан для анализа,и просчёта ближайших последствий СВОИХ поступков,о чём видимо жене и было сообщено посольским составом,при обращении:" Рятуйте православные!Наших бьют!".Ты приехал во враждебную страну(член НАТО),с враждебным к России,народом,и властью,находясь в международном розыске по заявлению Свинорейха...,ты,плять(пардон муа) о чём(или чем) думал(если не секрет),твою дивизию!?!? Дипломаты России,конечно сделают ВСЁ возможное,но нефуй на зеркало(посла,и консула) пенять коли рожа КРИВА!

ВЛАДИМИР ЛАПИН вооот, у меня точно такое же мнение и полное ощущение что мозги перестали работать, совсем!! я уже писал про ситуацию с Пригожиным, эта аналог!!