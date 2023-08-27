25 августа обнародована информация, согласно которой в Финляндии арестован тридцатишестилетний доброволец СВО, заместитель командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Ян Петровский (известен также как Воислав Торден; позывной "Славян").
Финны арестовали замкомандира ДШРГ «Русич» и готовятся выдать его Киеву
Комментарии
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Вик Норд
Заслуга,заслугами,а мозг человеку дан для анализа,и просчёта ближайших последствий СВОИХ поступков,о чём видимо жене и было сообщено посольским составом,при обращении:" Рятуйте православные!Наших бьют!".Ты приехал во враждебную страну(член НАТО),с враждебным к России,народом,и властью,находясь в международном розыске по заявлению Свинорейха...,ты,плять(пардон муа) о чём(или чем) думал(если не секрет),твою дивизию!?!? Дипломаты России,конечно сделают ВСЁ возможное,но нефуй на зеркало(посла,и консула) пенять коли рожа КРИВА!
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7 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
вооот, у меня точно такое же мнение и полное ощущение что мозги перестали работать, совсем!! я уже писал про ситуацию с Пригожиным, эта аналог!!
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5 час.
Резидент 007
Вот наглядный пример. Не надо туда ехать. Там на западе и особенно в США преследуют вообще ни чём не повинных россиян по фальшивым предлогам. А за этого парня с Российским паспортом надо как следует надавить на финов, что-бы вернули его домой.
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4 час.
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