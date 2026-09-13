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Покупателям коммерческой недвижимости объяснили, что проверить до сделки

Покупателям коммерческой недвижимости объяснили, что проверить до сделки

Руководитель компании по управлению коммерческой недвижимостью Иван Володин рассказал, какие документы и характеристики следует проверить перед покупкой такого объекта.

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