Прекратите это немедленно! 22 неписаных правила, которые должен соблюдать каждый

Можно не знать всех правил этикета, но вести себя по-человечески должен каждый. Один из пользователей Reddit создал опрос, чтобы узнать, что больше всего раздражает людей в поведении окружающих.
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