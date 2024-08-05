СК возбудил дело после ДТП в Магнитогорске, в котором пострадал полицейский

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту наезда пьяного мужчины на сотрудника полиции в Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
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