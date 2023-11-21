Новосибирск посетила журналистка издания The New York Times Валери Хопкинс

В Сибири журналистка побывала в "Новоколледже", где встретилась со студентами.Американская журналистка из издания The New York Times Валери Хопкинс посетила Новосибирск и встретилась со студентами "Новоколледжа".
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