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Новосибирск посетила журналистка издания The New York Times Валери Хопкинс

Новосибирск посетила журналистка издания The New York Times Валери Хопкинс

В Сибири журналистка побывала в "Новоколледже", где встретилась со студентами.Американская журналистка из издания The New York Times Валери Хопкинс посетила Новосибирск и встретилась со студентами "Новоколледжа".

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