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Рогов: в Запорожской области активность ВСУ снизилась из-за дождей

Рогов: в Запорожской области активность ВСУ снизилась из-за дождей

Украинские военные прекратили наступательные действия в Запорожской области из-за непогоды. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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