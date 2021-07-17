ОМС в нашей стране-это очередная афера или услуга для нищих? Зачем это название "бесплатная" медицина, если у нас ее нет

Несекретные материалыЗдоровьеОМС в нашей стране-это очередная афера или услуга для нищих? Зачем это название "бесплатная" медицина, если у нас ее нет LUCKY SKORBICH Вернулась я из отпуска и решила записаться к терапевту по состоянию здоровья.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРожденный СССР«...Что нужно сделать, чтобы получить человеческое отношение и адекватную услугу в этой стране?...» - ни-че-го не сделаешь, при нынешнем строе и нынешней власти. Увы.Владимир ЯкубенкоВот обозначил человек весьма болезненную общенародную проблему - и что? Кого из государственных чиновников это беспокоит? Кто со всей решительностью возьмётся исправлять это ГОСУДАРСТВЕННОЕ безобразие? Отвечаю: Н И К Т О !Пока у власти находятся покровители кровососов, и сами же - кровососы, ничего не изменится. Что делать? Решение должно быть одно и единственное, - прокатить ВСЕХ ЕДИНОРОСОВ на следующих выборах на навозных саночках вон из всех органов власти! Другого выхода просто нет. Они всегда нам врали и продолжат врать - всегда, пока находятся у власти. КАЖДЫЙ сегодняшний пациент - избиратель. И только общими усилиями мы можем изменить создавшееся положение. И не только в медицинском обслуживании. Предателей интересов народов России ВОН ИЗ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР ВСЕХ УРОВНЕЙ! Вместе с лукавым обещалкиным - президентом. щедро раздающим мелкие косточки.АлександрПолучил в медсанчасти направление на обследование к офтальмологу в специализированную больницу.единственная накладка-дату перенесли на неделю из-за болезни врача.Уже "ковид" бушевал.Чётко,быстро осмотрели и назначили необходимые капли.Абсолютно бесплатно,как и от "ковида" лечили.Выдавали бесплатно лекарства по 900 руб.за упаковку в 20 таблеток.СергейЭто шаг к платной медицине.. Путинская власть таким образом трактует Конституционные права россиян на медицинскую помощь..Запись к специалистам и на обследования ждешь месяцами...!! Кому еще не нравилась Советская система..??Владимир ДомнинУ нас не бесплатная, а страховая или платная медицина. ОМС расшифровывается как обязательное медицинское страхование. Просто за гражданина платит предприниматель или государство. В ОМС как в любой договор входит перечень услуг в соответствии с ценой. Понятно, что размер платежей не предусматривает обслуживание бизнес класса. Желающие получить более полный набор или повышенный класс обслуживания могут заключить договор добровольного медицинского страхования, цена которого сильно варьируется. Или платить непосредственно в медицинское учреждение.Комментировать
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