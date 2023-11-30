Панарин выиграл опрос на сайте НХЛ, определявший главного претендента на приз MVP-2023/24

По итогам первой четверти сезона журналисты сайта НХЛ устроили голосование: кто из хоккеистов имеет больше шансов получить приз «Харт Трофи» лучшему игроку регулярного чемпионата? В опросе приняли участие 16 авторов сайта.
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