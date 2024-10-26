Пол Мескаль получил роль в “Гладиаторе-2” после 30-минутного видеозвонка с Ри...

Пол Мескаль получил роль в “Гладиаторе-2” после 30-минутного видеозвонка с Ридли СкоттомПол Мескаль рассказал, что получил главную роль в продолжении культовой исторической драмы Ридли Скотта “Гладиатор” после 30-минутного видеозвонка.