Пол Мескаль получил роль в “Гладиаторе-2” после 30-минутного видеозвонка с Ри...

Пол Мескаль получил роль в “Гладиаторе-2” после 30-минутного видеозвонка с Ридли СкоттомПол Мескаль рассказал, что получил главную роль в продолжении культовой исторической драмы Ридли Скотта “Гладиатор” после 30-минутного видеозвонка.
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