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Эллерик Фримен покинул ЦСКА

Защитник Эллерик Фримен (27 лет, 191 см) по завершении контракта покинул ЦСКА. Фримэн присоединился к ЦСКА в конце января, перебравшись из «Бурсаспора», где являлся одним из лидеров чемпионата Турции по результативности.

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