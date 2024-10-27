Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Мехико-2024

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Мехико 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 362 очка 2. Ландо Норрис («Макларен») – 315 3.
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