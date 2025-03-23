Самые крутые и красивые собаки на обложках дисков

Поп, рэп, панк, металл и так далее — от Scorpions до Марка Элмонда. В сети гуляет не так уж и мало подборок симпатичных пёсиков на обложках пластинок и синглов, однако все эти галереи объединяет один недостаток — в основном там артисты, о которых у нас слыхом не слыхивали.