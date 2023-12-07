МК: Открывшая стрельбу брянская восьмиклассница на прощанье сказала два слова

Садко Гусляр

...школы превратились в "дома мод..." - сейчас слуги народа в очередной раз громко завизжат о единой школьной форме а матвиенко со слезами на глазах будет опять вспоминать далёкое счастливое советское своё пионерское детство... - Чем только помешало ГАИ... - пуд как был он так и есть 16 КГ...