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МК: Открывшая стрельбу брянская восьмиклассница на прощанье сказала два слова

МК: Открывшая стрельбу брянская восьмиклассница на прощанье сказала два слова

По информации, появившейся сегодня, стало известно, что Алина, школьница, которая совершила стрельбу в школе, заранее планировала это преступление и готовилась к нему несколько дней.

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