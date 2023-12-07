По информации, появившейся сегодня, стало известно, что Алина, школьница, которая совершила стрельбу в школе, заранее планировала это преступление и готовилась к нему несколько дней.
МК: Открывшая стрельбу брянская восьмиклассница на прощанье сказала два слова
Комментарии
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Садко Гусляр
...школы превратились в "дома мод..." - сейчас слуги народа в очередной раз громко завизжат о единой школьной форме а матвиенко со слезами на глазах будет опять вспоминать далёкое счастливое советское своё пионерское детство... - Чем только помешало ГАИ... - пуд как был он так и есть 16 КГ...
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11 час.
БД
Борис Добрый
Всё всё видели и знали, но кому нужны дети, вот разобралась сама. Жаль девчонку, не пожила совсем ...
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8 час.
Садко Гусляр
...за последние весёлые десятилетия из всей кухонной утвари и бытовой технике несутся одни и теже мантры и заклинания НАДО НАДО НАДО БАБЛО БАБЛО БАБЛО...
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8 час.
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