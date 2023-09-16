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16 странных квартир, дизайнеры которых явно были не в себе

16 странных квартир, дизайнеры которых явно были не в себе

Обычно хозяин дома или квартиры обустраивает интерьер согласно своих вкусовых предпочтениям. У подавляющего большинства обывателей стиль жилища довольно сдержанный, но попадаются и довольно занятные экземпляры.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Последняя фотография кухонной &quot;мягкой мебели&quot; странная. А  остальное - это мизерные квартирки. Где лишь бы переночевать, а уж если еще и туалет с душем или ванной (хоть в кухне...) есть - то это вообще  шикарно!!  К примеру в &quot;халабуде на колесах&quot; и того не будет....
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