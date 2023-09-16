16 странных квартир, дизайнеры которых явно были не в себе

лл

лина любимцева

Последняя фотография кухонной "мягкой мебели" странная. А остальное - это мизерные квартирки. Где лишь бы переночевать, а уж если еще и туалет с душем или ванной (хоть в кухне...) есть - то это вообще шикарно!! К примеру в "халабуде на колесах" и того не будет....