Обычно хозяин дома или квартиры обустраивает интерьер согласно своих вкусовых предпочтениям. У подавляющего большинства обывателей стиль жилища довольно сдержанный, но попадаются и довольно занятные экземпляры.
16 странных квартир, дизайнеры которых явно были не в себе
Комментарии
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лл
лина любимцева
Последняя фотография кухонной "мягкой мебели" странная. А остальное - это мизерные квартирки. Где лишь бы переночевать, а уж если еще и туалет с душем или ванной (хоть в кухне...) есть - то это вообще шикарно!! К примеру в "халабуде на колесах" и того не будет....
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