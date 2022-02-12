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«Наемники, которым переплачивают». Ультрас «ПСЖ» выразили недовольство во время матча с «Ренном»

Болельщики «ПСЖ» во время матча Лиги 1 против «Ренна» (1:0) выразили недовольство работой клуба. Объединение фанатов Collectif Ultras Paris вывесило много баннеров, обращенных к руководству клуба и игрокам.

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