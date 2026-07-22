Откачивающая техника устраняет последствия ливня на улицах Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде после грозы на улицах работает откачивающая техника. Об этом сообщает АО «ОКО». Бригады «Объединенного коммунального оператора» привлекли к ликвидации последствий мощного ливня совместно с городскими службами.
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