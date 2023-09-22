"У них не нашлось 100 млрд долларов для защиты стран от наводнений, штормов и ураганов. Зато они мгновенно выделяют эти деньги на то, чтобы русские и украинцы убивали друг друга..."
Президент Колумбии Густаво Петро - на генассамблее ООН:
"Мы думаем не о том, чтобы расширить жизнь до звезд, а о том, как покончить с жизнью на нашей собственной планете.
Комментарии
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Молодец....Здравомыслящий человек, говорящий ПРАВДУ.... Здравомыслящие люди планеты должны объединиться, должны всеми способами противостоять мировому ЗЛУ в лице сша и запада в целом....Мы не должны допустить, чтобы сошедший с ума запад уничтожил нашу такую прекрасную планету... уничтожил всех нас...
Я бы тоже с удовольствием дал деньги на то, чтобы американцы резали друг друга.
Никто не забыт, ничто не забыто!
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