"У них не нашлось 100 млрд долларов для защиты стран от наводнений, штормов и ураганов. Зато они мгновенно выделяют эти деньги на то, чтобы русские и украинцы убивали друг друга..."

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Президент Колумбии Густаво Петро - на генассамблее ООН: "Мы думаем не о том, чтобы расширить жизнь до звезд, а о том, как покончить с жизнью на нашей собственной планете.

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Комментарии
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Samarium
Молодец....Здравомыслящий человек, говорящий ПРАВДУ.... Здравомыслящие люди планеты должны объединиться, должны всеми способами противостоять  мировому ЗЛУ в лице сша и запада в целом....Мы не должны допустить, чтобы сошедший с ума запад уничтожил нашу такую прекрасную планету... уничтожил всех нас...
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