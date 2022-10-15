Отступавшие в Херсонской области украинские военные проходили подготовку на полигонах в Германии. Эта информация стала известна после того, как при отступлении в районе Херсона украинские командиры оставили документы с именами своих подчиненных.
Отступавшие в Херсонской области украинские военные проходили подготовку на полигонах в Германии. Эта информация стала известна после того, как при отступлении в районе Херсона украинские командиры оставили документы с именами своих подчиненных.
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