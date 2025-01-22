Смолянам рассказали о ходе работ на стройплощадке нового путепровода

Туда доставлена спецтехника и другие материалы Представители Вяземского муниципального округа Смоленской области рассказали, как проходит строительство нового моста на месте рухнувшего Панинского путепровода.
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