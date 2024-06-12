Изменяла и доизменялась: как Чулпан Хаматова предала мужа и продала Родину

Валерий Евстафьев

1. Знать не знаю, кто она такая, говорят, какая-то актриса вечно с пустыми грустными глазами. От девушки идёт смрадный дух материализма: души нет; счастья нет; морали нет; совести нет; жалости нет; милосердия нет; сострадания нет; патриотзма нет - ничего нет. "Что это за девушка такая, чего ни хватись, ничего нет?" Всё, как у материалистов: ничего нет, но духовный голод есть, его ни залить алкоголем, ничем не утолить. 2. На фотографии она с Романом Костомаровым, а не с тем, с кем написано. 3. Надо не конкретных девушек обсуждать, не сеять ненависть к заблудшим, а разбирать идеи, которые выкинули их на моральную панель.