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Спички - не игрушка

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Изменяла и доизменялась: как Чулпан Хаматова предала мужа и продала Родину

Изменяла и доизменялась: как Чулпан Хаматова предала мужа и продала Родину

Недавно стало известно о новых подробностях скандального поведения актрисы Чулпан Хаматовой, которая уехала за границу.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
1. Знать не знаю, кто она такая, говорят, какая-то актриса вечно с пустыми грустными глазами. От девушки идёт смрадный дух материализма: души нет; счастья нет; морали нет; совести нет; жалости нет; милосердия нет; сострадания нет; патриотзма нет - ничего нет. &quot;Что это за девушка такая, чего ни хватись, ничего нет?&quot; Всё, как у материалистов: ничего нет, но духовный голод есть, его ни залить алкоголем, ничем не утолить. 2. На фотографии она с Романом Костомаровым, а не с тем, с кем написано. 3. Надо не конкретных девушек обсуждать, не сеять ненависть к заблудшим, а разбирать идеи, которые выкинули их на моральную панель.
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14 час.
Валерий Евстафьев
Хаматова и Костомаров.
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14 час.
И
Ирина
Полный ноль.  Муторно ее слушать и смотреть. Какой х... вознес ее до небес, не понятно Что не мерзость, то звезда.
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8 час.

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