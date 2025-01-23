Депутат Гутенев: маркировка поможет бороться с фальсификацией косметики

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил Life, что из-за сложностей с логистикой, вызванных санкциями, объемы поставок легальной косметики снижаются, что ведет к увеличению оборота поддельной продукции на маркетплейсах.
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