Депутат Гутенев: маркировка поможет бороться с фальсификацией косметики

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил Life, что из-за сложностей с логистикой, вызванных санкциями, объемы поставок легальной косметики снижаются, что ведет к увеличению оборота поддельной продукции на маркетплейсах.