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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мотта не считает работу в «Юве» провалом: «Мы были в одном очке от 4-го места. Мы планировали 3-летний проект»

«Сложно делать анализ, когда прошло так мало времени. Я, конечно, разочарован, потому что все прошло не так, как мы надеялись, особенно в Кубке Италии и Лиге чемпионов.

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