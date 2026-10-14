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Иркутск Сегодня

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Ветеринарный врач о модных нарядах для животных: когда одежда для питомцев опаснее иркутского мороза

Зима в Приангарье — испытание не только для людей. С первыми морозами заботливые хозяева начинают наряжать питомцев в комбинезоны, попоны и ботиночки, искренне веря, что спасают их от стужи.

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