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Спецслужбы установили личности крымчан, опубликовавших видео с атакой на Феодосию

Спецслужбы установили личности крымчан, опубликовавших видео с атакой на Феодосию

Спецслужбы установили личности жителей Феодосии, которые выложили в Сеть видео с атакой ВСУ. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Л
Людмила
Считаю !!! Не всё полезно что выкладывают, да и не надо это делать, лично меня это расстраивает...не всегда можно правильно отреагировать, потом жалеешь что так воспринимала.
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17 час.
Андрей Stan
На первый раз, беседа и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ штраф, в пару сотен тысяч... На второй раз - штраф в пару миллионов+ небольшой срок.... Ну а если эти идиоты ии тогда ни  хрена не поймут?! Опускать их по полной... с конфискацией имущества + штраф в несколько миллионов = срок лет в 5 = 7... ))) Достали уже эти &quot;блогера херовы&quot; и хайпожоры...
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13 час.

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