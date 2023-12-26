Спецслужбы установили личности крымчан, опубликовавших видео с атакой на Феодосию

Считаю !!! Не всё полезно что выкладывают, да и не надо это делать, лично меня это расстраивает...не всегда можно правильно отреагировать, потом жалеешь что так воспринимала.

Андрей Stan

На первый раз, беседа и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ штраф, в пару сотен тысяч... На второй раз - штраф в пару миллионов+ небольшой срок.... Ну а если эти идиоты ии тогда ни хрена не поймут?! Опускать их по полной... с конфискацией имущества + штраф в несколько миллионов = срок лет в 5 = 7... ))) Достали уже эти "блогера херовы" и хайпожоры...