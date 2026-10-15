В этом году медведи словно с цепи сорвались. СМИ сообщают, что в этом году нападения медведей зафиксированы в 41 регионе, и, скорее всего, их будет только больше.
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