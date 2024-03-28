Начались летные испытания экспериментального самолета Boom XB-1

В США начались летные испытания экспериментального самолета XB-1. С его помощью компания-разработчик Boom Technology планирует отработать новые технологии для создания сверхзвукового лайнера Overture.
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