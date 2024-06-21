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Нарколог Холдин напомнил, что заниматься спортом после распития спиртного опасно

Нарколог Холдин напомнил, что заниматься спортом после распития спиртного опасно

В связи с тем, что здоровый образ жизни в последнее время становится всё более популярным, многие совершают ошибку, которая может привести к летальному исходу — утром после алкогольной вечеринки идут на пробежку или в спортзал.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Вот ,мля, спасибо! Пойду предупрежу - мужики сидят в шахматы играют на водку или пиво, каждый ставит по &quot;емкости&quot;, победитель выпивает всё, ничья - все при своих. Надо &quot;просветить&quot; спортсменов, чтобы были  аккуратнее.
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