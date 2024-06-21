Нарколог Холдин напомнил, что заниматься спортом после распития спиртного опасно

В связи с тем, что здоровый образ жизни в последнее время становится всё более популярным, многие совершают ошибку, которая может привести к летальному исходу — утром после алкогольной вечеринки идут на пробежку или в спортзал.
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