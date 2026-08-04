Сергей Струнников: как погиб корреспондент, рассказавший о казни Зои Космодемьянской

Он был одним из тех, кто создавал визуальную историю войны, рискуя жизнью ради каждого кадра. Его имя неразрывно связано с самым пронзительным снимком той эпохи — фотографией казнённой Зои Космодемьянской.
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