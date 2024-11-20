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Аналитик Коротченко: Россия не будет предупреждать Украину об ответном ударе

Аналитик Коротченко: Россия не будет предупреждать Украину об ответном ударе

Россия не обязана объяснять логику и мотивацию своих действий при ответном ударе по Украине. Об этом заявил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает ТАСС.

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