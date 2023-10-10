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Объявлены официальные цены на новый автомобиль «Москвич 6», старт продаж которого скоро

Объявлены официальные цены на новый автомобиль «Москвич 6», старт продаж которого скоро

Объявлены официальные цены на новый лифтбек «Москвич 6» 2024. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте производителя, стоимость машины с учетом выгоды при покупке в кредит и использовании программы трейд-ин составляет 2,33 млн рублей.

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