Объявлены официальные цены на новый автомобиль «Москвич 6», старт продаж которого скоро

Объявлены официальные цены на новый лифтбек «Москвич 6» 2024. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте производителя, стоимость машины с учетом выгоды при покупке в кредит и использовании программы трейд-ин составляет 2,33 млн рублей.
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