Это первые наушники Xiaomi открытого типа. Официальные изображения и старт приёма предзаказов

Xiaomi готовится расширить линейку своей продукции выпуском первых наушников открытого типа. Компания подтвердила, что эти наушники дебютируют на предстоящей конференции, назначенной на 10 апреля, где основное внимание будет уделено Redmi Turbo 3.
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