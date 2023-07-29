Пришла пора поговорить о ЧВК. Не об одной какой-то конкретной, которая на слуху последние пару лет, а в целом.
Нужны ли в России ЧВК?
Комментарии
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Геннадий Свешников
Да!Официально и юридически закреплённые на уровне конституции Российской Федерации.
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7 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Россия должна иметь все для достижения своих геополитических, экономических, военных, финансовых целей и т.д и не важно каким путем во благо России и ее народа....
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6 час.
ПавелЗзаварзин
Нет! У нас есть Армия. А бандитских образований - не нужно. Вспомните батьку Махно и прочих...
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6 час.
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