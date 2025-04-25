Пока вы спали: новая Стратегия нацбезопасности России и заявление Лаврова по Украине

Политика как он...
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Политика как она есть

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    Смешались в кучу кони, люди... На фиг вы нужны с такой информацией, где все новости в одной бочке. Даже абзацы лень б...Пока вы спали: но...
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Комментарии
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Ирина Быкова
А ларчик просто закрывался. Запретить всем мигрантам с юга и востока въезд в нашу страну. Все они приходят &quot;в наш монастырь со своим уставом&quot;, что привносит хаос и столкновения (нередко и вооруженные) в нашу жизнь. И зачем нашим органам власти эта &quot;головная боль&quot;?
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11 час.
людмила михайлик
У власти нет головной боли, она у нас от мигрантоа
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10 час.
АЛИСА
Смешались в кучу кони, люди... На фиг вы нужны с такой информацией, где все новости в одной бочке. Даже абзацы лень было обозначить.
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49 мин.
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