Пока вы спали: новая Стратегия нацбезопасности России и заявление Лаврова по Украине

Ирина Быкова

А ларчик просто закрывался. Запретить всем мигрантам с юга и востока въезд в нашу страну. Все они приходят "в наш монастырь со своим уставом", что привносит хаос и столкновения (нередко и вооруженные) в нашу жизнь. И зачем нашим органам власти эта "головная боль"?