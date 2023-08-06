Военное обозрение

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Новый санитарный кордон против России — «вариант Джидда»

Новый санитарный кордон против России — «вариант Джидда»

Русские не приедут. и не придут На первую декаду августа в Саудовской Аравии запланированы и, по имеющейся информации, состоятся переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

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