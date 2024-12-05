Царьград Фото: Pravda Komsomolskaya/Globallookpress Певица Юлия Чичерина нашла лучшие слова для характеристики российского шоу-бизнеса, который стремится нажиться на людях и замолчать тему СВО: "Голубизна и придворные артисты".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Госдеп США: ракета России «Орешник» должна быть запрещена. Она разрушает архитектуру безопасности НАТО
- "На месте глушат связь": Русский БЭК ворвался в порт Одессы - последствия взрыва враг скрывает всеми силами
- "Никого не надо ни адаптировать, ни интегрировать": Бурда — об организованном наборе иностранной рабочей силы на ВРНС
Свежие комментарии