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"Голубизна и придворные артисты": Чичерина нашла лучшие слова для шоу-бизнеса в России

"Голубизна и придворные артисты": Чичерина нашла лучшие слова для шоу-бизнеса в России

Царьград Фото: Pravda Komsomolskaya/Globallookpress Певица Юлия Чичерина нашла лучшие слова для характеристики российского шоу-бизнеса, который стремится нажиться на людях и замолчать тему СВО: "Голубизна и придворные артисты".

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