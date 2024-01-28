iDNES: в происходящем в мире можно увидеть признаки третьей мировой войны

В нынешней внешнеполитической обстановке можно увидеть признаки начавшейся третьей мировой войны. К такому выводу пришел эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс в статье для iDNES.
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