Депутат ГД Выборный: Москва инициирует новые проекты для патриотического воспитания школьников

Стартовала столичная программа «Страна Героев. Герои страны» Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный побеседовал с журналистами Агентства городских новостей «Москва».
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