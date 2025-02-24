Экс-директор НЗИВА «задолжал» предприятию несколько миллионов рублей

Вынесен приговор «верхушке» Новосибирского завода искусственного волокна: суд удовлетворил иск Акционерного общества «Новосибирский завод искусственного волокна» к Валерию Петрову, Андрею Витюгову, Павлу Кривобокову – о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением.
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