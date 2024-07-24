Жители сельской местности в Грузии сожалеют о распаде СССР. Они считают советскую эпоху временем изобилия и процветания.
NYT: Жители сельской местности Грузии жалеют о распаде СССР
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НП
Наталья Павлова
"...Жители сельской местности в Грузии... считают советскую эпоху временем изобилия и процветания..." Ещё бы! Столько средств вбухивали в Грузию! Всё бывшие союзные республики, за исключением Белоруссии, считали, что кормят Россию, а на самом деле были клопами, сосавшими из неё соки.
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