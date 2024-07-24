Политика как он...
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Политика как она есть

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NYT: Жители сельской местности Грузии жалеют о распаде СССР

NYT: Жители сельской местности Грузии жалеют о распаде СССР

Жители сельской местности в Грузии сожалеют о распаде СССР. Они считают советскую эпоху временем изобилия и процветания.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...Жители сельской местности в Грузии... считают советскую эпоху временем изобилия и процветания...&quot; Ещё бы! Столько средств вбухивали в Грузию! Всё бывшие союзные республики, за исключением Белоруссии, считали, что кормят Россию, а на самом деле были клопами, сосавшими из неё соки.
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