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Царьград

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Кортрос: 52% русских доверили ИИ напоминания о счетах и делах

Кортрос: 52% русских доверили ИИ напоминания о счетах и делах

Группа компаний "Кортрос" выяснила, что 52% русских доверяют искусственному интеллекту напоминания об оплате счетов и домашних делах.

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