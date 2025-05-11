Найден мертвым 44-летний музыкант DJ Hazel

44-летний польский диджей и музыкант Михал Ожеховски, известный как DJ Hazel, был найден мертвым в заброшенном автомобиле на берегу озера в Липненском округе Польши44-летний польский диджей и музыкант Михал Ожеховски, известный как DJ Hazel, был найден мертвым в заброшенном автомобиле на берегу озера в Липненском округе Польши.