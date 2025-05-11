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Alldaily

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Найден мертвым 44-летний музыкант DJ Hazel

Найден мертвым 44-летний музыкант DJ Hazel

44-летний польский диджей и музыкант Михал Ожеховски, известный как DJ Hazel, был найден мертвым в заброшенном автомобиле на берегу озера в Липненском округе Польши44-летний польский диджей и музыкант Михал Ожеховски, известный как DJ Hazel, был найден мертвым в заброшенном автомобиле на берегу озера в Липненском округе Польши.

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