Найден мертвым 44-летний музыкант DJ Hazel

44-летний польский диджей и музыкант Михал Ожеховски, известный как DJ Hazel, был найден мертвым в заброшенном автомобиле на берегу озера в Липненском округе Польши44-летний польский диджей и музыкант Михал Ожеховски, известный как DJ Hazel, был найден мертвым в заброшенном автомобиле на берегу озера в Липненском округе Польши.
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