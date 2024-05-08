Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Бут
    Как ответил Форд на вопрос какая машина лучше? Ответил Новая!"За рулем": в РФ ...
  • Evgenija Palette
    Во Председатель СИ торопится. Российский РЫНОК у него уже в кармане. Теперь - Сербия...Си Цзиньпин: дого...
  • Андрей Зарубкин
    Качественное образование можно получить только на нескольких мировых языках. Эстонский, украинский, польский,.. языки...Baltnews: в Эстон...

Стоматолог Калинин: ношение старых коронок грозит перегрузкой зубов

Стоматолог Калинин: ношение старых коронок грозит перегрузкой зубов

Срок службы зубных коронок зависит от ряда факторов и может составлять более 20 лет. Однако, важно периодически оценивать их состояние, поскольку использование коронок с изъянами может спровоцировать ряд проблем со здоровьем, рассказал стоматолог ортопед высшей категории "СМ-Стоматология", к.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх