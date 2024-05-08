Стоматолог Калинин: ношение старых коронок грозит перегрузкой зубов

Срок службы зубных коронок зависит от ряда факторов и может составлять более 20 лет. Однако, важно периодически оценивать их состояние, поскольку использование коронок с изъянами может спровоцировать ряд проблем со здоровьем, рассказал стоматолог ортопед высшей категории "СМ-Стоматология", к.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии