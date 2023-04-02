Хавбек 2Drots Стиль о словах Аршавина: «Он человек футбольный, но воспринимает это так прямолинейно, становится смешно. Почему нельзя просто респектнуть? Всегда нужно искать оправдания?»

Хавбек 2Drots Алекс Стиль отреагировал на высказывания Андрея Аршавина. Экс-игрок сборной России заявил, что матч ЦСКА – 2Drots не вызвал у него интереса, а «клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают, ничего страшного».