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Хавбек 2Drots Стиль о словах Аршавина: «Он человек футбольный, но воспринимает это так прямолинейно, становится смешно. Почему нельзя просто респектнуть? Всегда нужно искать оправдания?»

Хавбек 2Drots Алекс Стиль отреагировал на высказывания Андрея Аршавина. Экс-игрок сборной России заявил, что матч ЦСКА – 2Drots не вызвал у него интереса, а «клубы РПЛ соперникам из первых‑вторых лиг на сборах проигрывают, ничего страшного».

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