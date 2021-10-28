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СМИ: колонна российских танков выдвинулась в сторону украинской границы

СМИ: колонна российских танков выдвинулась в сторону украинской границы

На фоне сведений об обострении ситуации в Донбассе в Сети появилось видео стягивания тяжелой техники к украинской границе.

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Алексей Васицев
Хочешь мира, готовься к войне. С бандерлогами всегда нужно держать ухо востро. Во все времена как праститутки вечно метались то к одним, то к другим, то к туркам , то к полякам, то к России. Суть их не меняется.

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