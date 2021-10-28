СМИ: колонна российских танков выдвинулась в сторону украинской границы

smi.todayВоенное делоСМИ: колонна российских танков выдвинулась в сторону украинской границыНа фоне сведений об обострении ситуации в Донбассе в Сети появилось видео стягивания тяжелой техники к украинской границе.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ВасицевХочешь мира, готовься к войне. С бандерлогами всегда нужно держать ухо востро. Во все времена как праститутки вечно метались то к одним, то к другим, то к туркам , то к полякам, то к России. Суть их не меняется.Комментировать
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