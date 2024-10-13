В Петербурге представят уникальное издание «Вдыхая богослужение»

Презентация пройдет при поддержке «Петербургского дневника» В Музее христианской культуры творческая мастерская «Русский ладан» представит уникальное издание «Вдыхая богослужение», сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.
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