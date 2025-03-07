Сотрудницы правоохранительных и надзорных ведомств города Кирова в рамках акции «8 Марта – В каждый Дом» поздравили представительниц прекрасного пола из приграничных зон с Международным женским днем

В рамках ведомственной акции «8 Марта – В каждый Дом» уже по сложившейся традиции прекрасные представительницы силовых структур города Кирова объединились в так называемый «женский десант» чтобы поздравить милых дам, приехавших из Донецкой и Луганской Народных Республик.